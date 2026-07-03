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В Перми будут судить участника группы наркосбытчиков

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы наркосбытчиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы наркосбытчиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным следствия, с ноября 2025 года по 20 января 2026 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, пытался продать мефедрон и метадон через интернет-магазин, а также путем оборудования в Перми тайников-закладок. Довести задуманное фигуранту до конца не удалось, так как его задержали полицейские. Из незаконного оборота было изъято 182 грамм наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Мотовилихинский суд Перми для рассмотрения по существу.