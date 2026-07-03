Адвокатская палата Москвы призвала не поддерживать проект об отчетах судей

Законопроект предусматривает введение процедуры, в рамках которой Верховный суд России будет заслушивать отчеты председателей нижестоящих судов (кроме районных и мировых) о том, как они применяют в своей практике правовые позиции, содержащиеся в постановлениях пленума и президиума ВС РФ.