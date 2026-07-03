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Адвокатская палата Москвы призвала не поддерживать проект об отчетах судей

Адвокатская палата Москвы призвала не поддерживать проект ВС об отчетах судей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Адвокатская палата Москвы попросила Госдуму и Совет Федерации не поддерживать проект закона, которым предлагается заслушивать отчеты председателей нижестоящих судов на пленуме Верховного суда России, следует из текста отзыва палаты в распоряжении РИА Новости.

Законопроект предусматривает введение процедуры, в рамках которой Верховный суд России будет заслушивать отчеты председателей нижестоящих судов (кроме районных и мировых) о том, как они применяют в своей практике правовые позиции, содержащиеся в постановлениях пленума и президиума ВС РФ.

Как следует из пояснительной записки к отзыву Адвокатской палаты Москвы, в Госдуму и Совфед направлен отзыв на внесенный Верховным судом проект об изменении федерального закона.

Палата «положительно оценивает стремление Верховного суда РФ обеспечить единообразие судебной практики», указывается в документе. Вместе с тем, по мнению московских адвокатов, интересы независимости судей исключают контроль со стороны вышестоящих судебных инстанций, а также вмешательство в текущую работу судей и судов.

Учитывая изложенное, Адвокатская палата города Москвы считает, что внесенный законопроект существенно нивелирует независимость судей и по этой причине не поддерживает законопроект.

В отзыве палаты указывается, что текущих полномочий Верховного суда достаточно для обеспечения единообразия судебной практики, в том числе по пересмотру конкретных дел в установленном порядке.

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