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Более 600 рысей насчитывается в лесах Нижегородской области

Минлесхоз озвучил районы, где обитают хищники.

Источник: Комсомольская правда

Более 600 рысей проживает в лесах Нижегородской области по данным на 2026 год. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Согласно статистике, за последние пять лет количество рысей в регионе значительно выросло. Например, в 2024 году их было 499, в 2025 — уже 622 рыси, а в 2026-ом в области уже насчитывается 625 особей.

— Рост численности рыси за последние пять лет продолжается, и, по всей видимости, еще не достиг своих максимальных значений. В большей степени это связано с увеличением количества зайца и косули, — отметили сотрудники Минлесхоза.

Больше всего рысей оказалось в Варнавинском округе — 96. Чуть меньше в Ковернинском и Сокольском — там их по 51, а в Шахунье 45 особей. На одну рысь меньше нашли в Семеновском округе — 44. В Уренском районе насчитывается 32 особи, а в Воскресенском — 31. На юге области эти хищные кошки обжились на территориях от рек Кудьмы и Сережи до самой Оки.

В Выксе также найдены рыси — 40 особей. А в Навашинском и Бутурлинском округах обитает по 28 пушистых хищников.