Более 600 рысей насчитывается в лесах Нижегородской области

Больше всего рысей оказалось в Варнавинском округе — 96. Чуть меньше в Ковернинском и Сокольском — там их по 51, а в Шахунье 45 особей. На одну рысь меньше нашли в Семеновском округе — 44. В Уренском районе насчитывается 32 особи, а в Воскресенском — 31. На юге области эти хищные кошки обжились на территориях от рек Кудьмы и Сережи до самой Оки.