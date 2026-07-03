Воронежские оперативники обнаружили два подпольных цеха с нелегальным мясом на 30 тонн

В Ленинском районе города была пресечена работа подпольного предприятия и склада. Правоохранители изъяли из оборота свыше 30 тонн мясных блоков (предположительно из птицы), на которых были обнаружены поддельные штампы. В Левобережном районе полиция прекратила деятельность второго объекта, где нашли механическое устройство для обработки сырья и 2,7 тонны продукции без маркировки. Оба производства полностью остановлены.