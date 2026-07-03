Сальмонеллу заказывали? Люди попали в больницу после завтрака в модном кафе

Рвота, диарея, судороги, обмороки и многочасовые капельницы на больничной койке — таков итог «сытного» завтрака в модном кафе в центре Нижнего Новгорода. На больничной койке пока оказались шесть человек, в том числе трёхлетний малыш. Они недоумевают, почему заболели, отдав немалые деньги. Все ели так называемый «Завтрак капитана»… Следком начал расследование по уголовному делу. Модное место пока закрыто. Что дальше? Подробности — в материале nn.aif.ru.
«Не описать, что пережили в ту ночь».
По факту массового отравления в кафе возбудили уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Своё санэпидрасследование сейчас ведут и специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В заведении отобрали пробы воды, продуктов и смывов с поверхностей, обследуют персонал. «В ходе расследования обнаружены нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе приостановлена», — уже уточняют в пресс-службе СУ СК.
Модное кафе в двух шагах от Нижегородского кремля и местного «Арбата» — Большой Покровской — работает не первый год, его «фишка» — премиальный кофе, но есть и обширное меню с основными блюдами и десертами. Ценник высокий.
Кофе сейчас действительно закрыто, но якобы из-за ремонтных работ — такое объявление висит на дверях, убедился журналист nn.aif.ru.
Зато посетителей приглашают посетить вторую площадку заведения — кофейню в старинной Трёхсвятском квартале, на улице Короленко.
По словам заболевших клиентов кафе, все они заказывали блюдо под названием «Капитанский завтрак». В его составе были глазунья из двух яиц, бекон и куриные сосиски. Стоимость блюда — 690 рублей.
Люди говорят, что почувствовали себя плохо кто к вечеру после завтрака, кто ночью. «Рвота, диарея, потеря сознания, дважды в обморок падал», — рассказал телепрограмме «Кстати» один из отравившихся.
«Ребёнок ел из тарелки мужа. Через шесть часов у него начался сильный понос, поднялась температура 39, наступило сильное обезвоживание. Вызвали скорую, нас привезли в больницу», — говорит мама пострадавшего трёхлетнего мальчика. Сама она ела другие блюда.
«Не описать, какой ужас мы с мужем пережили в ночь после завтрака в кафе», — добавляет ещё одна посетительница заведения.
Изначально у пациентов диагностировали инфекционное поражение, но впоследствии медики заподозрили сальмонеллёз как общую причину недомогания. Собственница кафе по телефону ответила журналистам примерно следующее: у неё нет подтверждений того, что отравление связано с продукцией её заведения.
Ячейки яиц на полу?
Выяснилось, что у людей и ранее были вопросы к кафе. В июле 2024 года житель Нижнего Новгорода заказал там булочку бриошь с сыром чеддер, в состав блюда входили и куриные яйца. Через четыре часа он почувствовал себе плохо. Врачи увидели признаки сальмонеллёза. Мужчина болел 21 день и похудел на 12 килограммов. Он направлял в кафе досудебную претензию с просьбой оплатить лечение и компенсировать моральный ущерб, встретил отказ и затем отсудил, по собственным словам, более 120 тысяч рублей.
По словам истца, он сам видел, что яйца в тесной кухоньке кафе хранятся прямо в ячейках на полу, что вряд ли допустимо по требованиям СанПиНа.
В суд намерены идти и все, кто попал в больницу летом 2026 года после визита в кафе. Люди хотят компенсировать расходы на лечение и моральные страдания.
Кстати, все шестеро пациентов — туристы из разных российских городов. Это неслучайно: популярные профильные ресурсы рекомендуют заведение как одно из лучших. И отзывы посетителей в Сети, в основном, положительные.
Но были и недовольные, причём ещё до скандала с «Капитанским завтраком». «Официант протирал столовые приборы явно не самой чистой тряпкой прямо в зале», — утверждает пользователь под ником Сергей Б.
«Недопустимо постоянно браться руками то за телефон, то за продукты в процессе приготовления пищи голыми руками без перчаток!» — возмущается поведением поваров кафе пользователь Валентина.
«В сырниках во время завтрака обнаружено что-то похожее на кусочек пакета или пищевой пленки», — уверяет пользователь под ником Анна З.
Так или иначе, расследование должно расставить точки над «i».
Напомним, из-за массового отравления в Нижнем Новгороде закрыли школу на 1,5 тысячи мест.