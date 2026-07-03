Люди попали в больницу после завтрака в модном кафе

Выяснилось, что у людей и ранее были вопросы к кафе. В июле 2024 года житель Нижнего Новгорода заказал там булочку бриошь с сыром чеддер, в состав блюда входили и куриные яйца. Через четыре часа он почувствовал себе плохо. Врачи увидели признаки сальмонеллёза. Мужчина болел 21 день и похудел на 12 килограммов. Он направлял в кафе досудебную претензию с просьбой оплатить лечение и компенсировать моральный ущерб, встретил отказ и затем отсудил, по собственным словам, более 120 тысяч рублей.