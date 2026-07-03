В селе Старое Узеево Республики Татарстан отремонтировали медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Старое Узеево Республики Татарстан капитально отремонтировали при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Аксубаевской центральной районной больнице, к которой относится медпункт.
В ходе работ специалисты заменили полы, потолки, электропроводку, системы вентиляции и водоотведения. Также они обновили процедурный и смотровой кабинеты, кабинет приема, холл и санузел. Подчеркивается, что теперь в более современных и комфортных условиях медицинскую помощь смогут получать около 400 жителей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.