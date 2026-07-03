В Калининградской области на 60% выросло число вакансий для рабочих

В 2026 году обучение по нацпроекту «Кадры» ведётся по 213 специальностям, из которых 27 — для ветеранов СВО. Право на обучение имеют женщины в отпуске по уходу за ребёнком, безработные, предпенсионеры и пенсионеры, ветераны СВО и члены их семей, люди с инвалидностью, молодёжь до 35 лет и другие. Заявку можно подать на портале «Работа России».