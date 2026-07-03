В Калининградской области на 60% выросло число вакансий для рабочих

Общее число вакансий в Калининградской области за год выросло более чем на 20%. Самая существенная динамика — в сегменте квалифицированных рабочих специальностей. Их количество увеличилось почти на 60%.
На портале «Работа России» сейчас размещено почти 12,5 тысячи актуальных вакансий от проверенных работодателей. Среди них — 800 предложений для слесарей, электромехаников, электромонтёров, операторов и электромонтажников. Для сравнения: годом ранее таких вакансий было 496.
Наиболее заметный рост зафиксирован среди мастеров строительных и монтажных работ, бетонщиков, электросварщиков, слесарей механосборочных работ, монтеров пути и машинистов котлов.
«Потребность в квалифицированных “синих воротничках” обусловлена промышленной спецификой Калининградской области и реализацией крупных инвестиционных проектов, — рассказал директор Кадрового центра Сергей Гуряков. — Перед нами стоит задача привлечь соискателей к обучению по востребованным профессиям».
В 2026 году обучение по нацпроекту «Кадры» ведётся по 213 специальностям, из которых 27 — для ветеранов СВО. Право на обучение имеют женщины в отпуске по уходу за ребёнком, безработные, предпенсионеры и пенсионеры, ветераны СВО и члены их семей, люди с инвалидностью, молодёжь до 35 лет и другие. Заявку можно подать на портале «Работа России».