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В Калининградской области на 60% выросло число вакансий для рабочих

Общее число вакансий в Калининградской области за год выросло более чем на 20%. Самая существенная динамика — в сегменте квалифицированных рабочих специальностей. Их количество увеличилось почти на 60%.На портале «Работа России» сейчас размещено почти 12,5 тысячи актуальных вакансий от проверенных работодателей. Среди них — 800 предложений для…

Источник: Янтарный край

Общее число вакансий в Калининградской области за год выросло более чем на 20%. Самая существенная динамика — в сегменте квалифицированных рабочих специальностей. Их количество увеличилось почти на 60%.

На портале «Работа России» сейчас размещено почти 12,5 тысячи актуальных вакансий от проверенных работодателей. Среди них — 800 предложений для слесарей, электромехаников, электромонтёров, операторов и электромонтажников. Для сравнения: годом ранее таких вакансий было 496.

Наиболее заметный рост зафиксирован среди мастеров строительных и монтажных работ, бетонщиков, электросварщиков, слесарей механосборочных работ, монтеров пути и машинистов котлов.

«Потребность в квалифицированных “синих воротничках” обусловлена промышленной спецификой Калининградской области и реализацией крупных инвестиционных проектов, — рассказал директор Кадрового центра Сергей Гуряков. — Перед нами стоит задача привлечь соискателей к обучению по востребованным профессиям».

В 2026 году обучение по нацпроекту «Кадры» ведётся по 213 специальностям, из которых 27 — для ветеранов СВО. Право на обучение имеют женщины в отпуске по уходу за ребёнком, безработные, предпенсионеры и пенсионеры, ветераны СВО и члены их семей, люди с инвалидностью, молодёжь до 35 лет и другие. Заявку можно подать на портале «Работа России».