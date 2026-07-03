Красноярцам напомнили о правилах защиты от солнца

Особенно осторожными нужно быть с детьми. Дети до 10 лет чувствительнее к солнечным лучам, а младенцев первого года жизни лучше полностью ограждать от прямого солнца. Ребенку также нужны головной убор и солнцезащитные очки с ультрафиолетовыми фильтрами. Онкологи напоминают, что ультрафиолет воздействует на кожу не только на пляже. Риск есть во время прогулок, занятий спортом на улице, работы в саду и других дел на открытом воздухе.