Красноярцам напомнили о правилах защиты от солнца

В День «Держись подальше от солнца» онкологи Красноярского краевого онкодиспансера напомнили жителям о правилах летней безопасности.
Специалисты отмечают, что ультрафиолет может вызывать ожоги кожи, ускорять ее старение и повышать риск развития онкологических заболеваний. Врачи советуют по возможности не находиться под прямыми солнечными лучами в период наибольшей активности солнца, с 12:00 до 16:00.
Особенно осторожными нужно быть с детьми. Дети до 10 лет чувствительнее к солнечным лучам, а младенцев первого года жизни лучше полностью ограждать от прямого солнца. Ребенку также нужны головной убор и солнцезащитные очки с ультрафиолетовыми фильтрами. Онкологи напоминают, что ультрафиолет воздействует на кожу не только на пляже. Риск есть во время прогулок, занятий спортом на улице, работы в саду и других дел на открытом воздухе.
Отражение солнечных лучей от воды, песка, снега и металла усиливает воздействие ультрафиолета. Облака также не дают полной защиты. Перед выходом на солнце специалисты рекомендуют использовать солнцезащитный крем с индексом защиты не ниже 20 и защитой от UVB и UVA-излучения. Наносить средство нужно примерно за 30 минут до выхода на улицу и обновлять каждые 2 часа. Даже загар не защищает кожу полностью, поэтому отказываться от крема и другой защиты небезопасно.
Перед выходом на пляж врачи также советуют не использовать духи, одеколон и дезодоранты. Некоторые компоненты таких средств под действием ультрафиолета могут вызвать раздражение или химические ожоги.