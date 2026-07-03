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В Калининграде открылась выставка «Калининградская область. История любви»

Накануне в Калининградском областном историко-художественном музее открылась выставка "Калининградская область.

Источник: KaliningradToday

История любви". Она приурочена к 80-летию региона и, по словам директора музея Екатерины Манюк, станет постоянной экспозицией, которая будет жить и пополняться в ближайшие годы.

«Эта выставка — признание в любви к области, к малой Родине, к семьям и родным. Это любовь переселенцев, которые возродили город из руин в кратчайшие сроки и уже воспитали четыре поколения калининградцев», — сказала Манюк.

В центре экспозиции — морские артефакты: рыбацкое судно 1940-х годов, символизирующее связь времён, якорь как знак надёжности и макет маяка, указывающий верный путь. В зале представлены фотографии, документы, личные реликвии, награды, продукция местных заводов и фермерских хозяйств, предметы интерьера и быта. Раритеты собраны из фондов музея, государственных архивов, частных коллекций и предприятий.

«Мы помним, что, сохраняя прошлое, мы всё делаем для будущего — именно для этого мы приходим в музей», — отметила начальник отдела культурных программ Управления культуры Минобороны Ольга Фаллер.

В открытии участвовали ветеран становления области Евгения Волох, сенатор Александр Шендерюк-Жидков, депутат Госдумы Марина Оргеева, председатель Заксобрания Андрей Кропоткин и другие почётные гости.

Выставка начинает работу с 3 июля.

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