В Калининграде дан старт производству кроссоверов SWM по полному циклу

Он добавил, что собственная сварочная линия снижает логистические затраты и обеспечивает стабильную цену для покупателей. Завод контролирует все этапы производства: сварку, окраску, сборку и проверку геометрии кузова. Ван Дон Дон также упомянул, что оцинковка кузова важна для его коррозионной стойкости и долговечности.