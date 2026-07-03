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В Калининграде дан старт производству кроссоверов SWM по полному циклу

На заводе «Автотор» в Калининграде запустили новую сварочную линию для производства кроссоверов бренда SWM. Это важный шаг к выпуску автомобилей по технологии полного цикла, включающей сварку, окраску и сборку.

Источник: "Российская газета"

На заводе «Автотор» в Калининграде запустили новую сварочную линию для производства кроссоверов бренда SWM. Это важный шаг к выпуску автомобилей по технологии полного цикла, включающей сварку, окраску и сборку.

Церемония открытия прошла при участии генерального директора ООО «Шинэрей Моторс Рус» Вячеслава Галузинского, руководителя российского филиала бренда SWM с китайской стороны Ван Дон Дона и исполнительного директора ООО «Автотор Авто Холдинг» Юрия Анисимова. Они дали старт работе линии, которая станет основой для производства моделей G05Pro, G01F, G01Pro и G03F.

Вячеслав Галузинский отметил, что запуск сварочного производства — ключевой этап в стратегии глубокой локализации. Теперь автомобили SWM полностью производятся в России.

Ван Дон Дон заявил, что инвестиции в полный цикл производства подтверждают их планы и укрепляют позиции на российском рынке. По его словам, новая линия сможет увеличить объемы и удовлетворить текущий спрос.

Монтаж линии включал несколько этапов: сборку, установку, отладку и запуск. Ван Дон Дон отметил, что линия быстро перенастраивается под разные модели кузовов на одной платформе.

Он добавил, что собственная сварочная линия снижает логистические затраты и обеспечивает стабильную цену для покупателей. Завод контролирует все этапы производства: сварку, окраску, сборку и проверку геометрии кузова. Ван Дон Дон также упомянул, что оцинковка кузова важна для его коррозионной стойкости и долговечности.

В ближайшее время кроссоверы, собранные по полному циклу, поступят в продажу.

Ранее «РГ» рассказывала о том, что кроссовер Soueast S06 начнут выпускать в Санкт-Петербурге под брендом Votour.

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