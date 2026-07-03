В общественные приёмные за 17 лет работы обратились 173 тысячи воронежцев

С 2008 года в общественные приёмные обратились 173 тысячи граждан. Из них 1152 человека — в ходе выездных мероприятий в сельских поселениях и 1601 — на тематических встречах. Кроме того, за указанные период времени в общественные приёмные поступило свыше 9,5 тысячи письменных запросов. В 2025 году большая часть обращений затрагивала социальную сферу, экономику и жилищно-коммунальное хозяйство.