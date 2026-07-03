В общественные приёмные за 17 лет работы обратились 173 тысячи воронежцев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 2 июля провёл ежегодный семинар-совещание с руководителями общественных приёмных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Приветствуя участников, глава региона акцентировал внимание на том, что подобные мероприятия способствуют совершенствованию механизмов решения актуальных проблем населения. Затем Александр Гусев доложил, что за 17 лет функционирования общественных приёмных губернатора удалось сформировать действенный алгоритм работы с обращениями местных жителей.
С 2008 года в общественные приёмные обратились 173 тысячи граждан. Из них 1152 человека — в ходе выездных мероприятий в сельских поселениях и 1601 — на тематических встречах. Кроме того, за указанные период времени в общественные приёмные поступило свыше 9,5 тысячи письменных запросов. В 2025 году большая часть обращений затрагивала социальную сферу, экономику и жилищно-коммунальное хозяйство.
Выступая перед участниками семинара-совещания, Александр Гусев подчеркнул, что особое внимание в работе с обращениями должно уделяться военнослужащим, которые защищают Родину, и их близким.
Главная задача общественных приёмных губернатора заключается в том, чтобы они воспринимались не как бюрократические инстанции, а как механизм оперативного реагирования, обеспечивающий решение актуальных вопросов населения в кратчайшие сроки.
По словам главы региона, система взаимодействия с гражданами постоянно модернизируется. В частности, внедрены новые форматы работы, среди которых выездные приёмы в отдалённых сельских поселениях, дистанционные сеансы и тематические приёмы. Как подчеркнул губернатор, этот инструментарий существенно расширяет охват населения, что особенно актуально для представителей старшего поколения, которым сложно самостоятельно добираться до районных центров.
В завершение семинара-совещания Александр Гусев вручил областные награды лучшим руководителям общественных приёмных региона и подведомственных учреждений управления по работе с обращениями граждан.