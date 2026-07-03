Комсомольский НПЗ возобновит работу со следующей недели

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод заработает раньше первоначально запланированного срока. Это позволит направить дополнительные объемы топлива на рынок Хабаровского края. Таков результат договоренностей губернатора Дмитрия Демешина с руководством предприятия. «Ситуация с топливом на сегодняшний день складывается сложная, но она контролируемая. Ожидаем ее стабилизации на следующей неделе после выхода с планового ремонта Комсомольского НПЗ. После запуска заводу потребуется время, чтобы выйти на полную мощность, поэтому ограничения пока сохраняются в Ванинском, Советско-Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском районах, но это временно», — сказал заместитель министра энергетики края Евгений Береза. В министерстве энергетики добавили, что приоритетно обеспечиваются топливом экстренные службы и сельхозпредприятия — такое поручение ставил регионам президент России Владимир Путин. Минэнерго края ежедневно контролирует наличие топлива. При этом краевые власти продолжают работу с федеральными ведомствами, заводами-производителями нефтепродуктов и АО «РЖД», чтобы обеспечить стабильные, бесперебойные поставки топлива в регион.