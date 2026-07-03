Фонд редких изданий библиотеки Островского пополнился новыми книгами

Их передали для хранения из фонда библиотеки Дворца культуры Авиастроителей. Речь идет о произведениях, изданных два столетия назад. «Война и Мир», «Братья Карамазовы» и другие шедевры классиков русской литературы. Людмила Хандута, заведующая отделом организации использования единого книжного фонда: «Конец 19-го. Начало 20-го века. Мы решили забрать все книги, что у них были за этот временной период. И получилось около 340 экземпляров». Книги уже осмотрели на предмет сохранности. Теперь они отправятся в библиотеку имени Горького в отдел обработки и комплектования. После чего им будет присвоен номер и шифр. Тогда они полноценно встанут на баланс библиотеки Островского. Фонд редких изданий, который теперь пополнится новыми книгами, насчитывает 2500 экземпляров. Взять на дом их нельзя, но с ними можно ознакомиться на сайте Центральной городской библиотеки.