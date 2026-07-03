Около 170 дворов отремонтируют в Хабаровске в этом году

Сегодня мэр краевой столицы Сергей Кравчук совершил объезд нескольких дворов, проверив ход их благоустройства. Так, на улице Союзной, 26 установят новую детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и спортивные тренажеры для детей. Работы ведутся по федеральной программе «Благоустройство дальневосточных дворов». Посетил хабаровский градоначальник и два двора на улице Краснореченской. Там уже подошел к концу ремонт внутриквартальных проездов и входов во все подъезды. Кроме того, подрядчики обустроили парковочные карманы. Ремонт провели на средства муниципального гранта из городского бюджета, который получили жители этих домов. В целом сегодня в Хабаровске есть несколько способов привести в порядок придомовые территории. Это программа «Благоустройство дальневосточных дворов», проект «Формирование комфортной городской среды», конкурсы по поддержке ТОСов и муниципальные гранты. К слову, до 2030 года поддержка ТОСов в Хабаровском крае достигнет 1 млрд рублей в год.