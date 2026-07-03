Озеро Рица планируют благоустроить в Южном микрорайоне Хабаровска

Это озеро находится возле краевого дворца культуры «Русь», недалеко от остановки «Школа № 56». С 2021 года озеро находится в аренде у местной предпринимательницы, которая ранее открыла на одном из его берегов кафе с летней верандой. Однако позже неизвестные вандалы сожгли веранду кафе, после чего старое заведение общепита разобрали. Теперь же арендатор намерена снова привести популярный водоем в порядок. Озеро планируется очистить от мусора, а вокруг него появятся урны, скамейки и смотровые площадки. Кроме того, инвестор планирует высадить в этом месте новые деревья, привычные к хабаровскому климату. Но для реализации планов женщине нужно сохранить свои права на использование водоема. Дело в том, что ее договор аренды Озера Рица истекает в декабре текущего года. В начале следующего года власти должны объявить конкурс, по итогам которого будет определен арендатор водоема на следующий период. Сама предпринимательница будет в нем участвовать и надеется на победу, чтобы продолжить благоустройство объекта.