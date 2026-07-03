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Озеро Рица планируют благоустроить в Южном микрорайоне Хабаровска

Это озеро находится возле краевого дворца культуры «Русь», недалеко от остановки «Школа № 56». С 2021 года озеро находится в аренде у местной предпринимательницы, которая ранее открыла на одном из его берегов кафе с летней верандой. Однако позже неизвестные вандалы сожгли веранду кафе, после чего старое заведение общепита разобрали. Теперь же арендатор намерена снова привести.

Это озеро находится возле краевого дворца культуры «Русь», недалеко от остановки «Школа № 56». С 2021 года озеро находится в аренде у местной предпринимательницы, которая ранее открыла на одном из его берегов кафе с летней верандой. Однако позже неизвестные вандалы сожгли веранду кафе, после чего старое заведение общепита разобрали. Теперь же арендатор намерена снова привести популярный водоем в порядок. Озеро планируется очистить от мусора, а вокруг него появятся урны, скамейки и смотровые площадки. Кроме того, инвестор планирует высадить в этом месте новые деревья, привычные к хабаровскому климату. Но для реализации планов женщине нужно сохранить свои права на использование водоема. Дело в том, что ее договор аренды Озера Рица истекает в декабре текущего года. В начале следующего года власти должны объявить конкурс, по итогам которого будет определен арендатор водоема на следующий период. Сама предпринимательница будет в нем участвовать и надеется на победу, чтобы продолжить благоустройство объекта.