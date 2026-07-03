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Конкурс для дачников стартовал в Комсомольске

С 1 по 31 июля в Комсомольске-на-Амуре проходит муниципальный этап краевого конкурса среди садоводов и огородников. Участники могут побороться за победу в пяти номинациях: «Лучший садовый земельный участок», «Лучшая семья садоводов», «Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество», «Лучший клуб садоводов и огородников», «За активное участие и личный вклад в развитие садоводческого движения». Победители муниципального этапа представят Комсомольск.

С 1 по 31 июля в Комсомольске-на-Амуре проходит муниципальный этап краевого конкурса среди садоводов и огородников. Участники могут побороться за победу в пяти номинациях: «Лучший садовый земельный участок», «Лучшая семья садоводов», «Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество», «Лучший клуб садоводов и огородников», «За активное участие и личный вклад в развитие садоводческого движения». Победители муниципального этапа представят Комсомольск на краевом уровне.