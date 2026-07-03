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Пассажир погиб, водитель сбежал: суд вынес приговор пьяному лихачу в Артеме

В ноябре 2023 года водитель легкового авто в состоянии опьянения на улице Кирова столкнулся с автобусом. Пассажир легкового автомобиля погиб от полученных травм. Виновник ДТП скрылся с места происшествия и свою вину не признал. Суд приговорил его к 6 годам колонии общего режима и лишению прав на 2 года 6 месяцев.

В ноябре 2023 года водитель легкового авто в состоянии опьянения на улице Кирова столкнулся с автобусом. Пассажир легкового автомобиля погиб от полученных травм. Виновник ДТП скрылся с места происшествия и свою вину не признал. Суд приговорил его к 6 годам колонии общего режима и лишению прав на 2 года 6 месяцев.