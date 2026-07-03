Сразу 22 хабаровских выпускника получили по 100 баллов на ЕГЭ

Больше всего стобалльников в этом году оказалось в Лицее инновационных технологий, школе № 12 и Математическом лицее. Если говорить о самих предметах, то лидером по числу стобалльных результатов (семь) оказался единый государственный экзамен по химии. Еще шесть стобалльных результатов было зафиксировано на ЕГЭ по русскому языку. По три максимальных результата «собрали» ЕГЭ по математике и физике, два выпускника сдали на 100 баллов экзамен по литературе и еще один такой результат был достигнут на ЕГЭ по биологии. Более того, в Хабаровске может стать больше стобалльников в ближайшее время, ведь станут известны результаты экзаменов, сданных в резервные дни. Помимо этого, выпускники могут пересдать по одному экзамену 8 и 9 июля, чтобы набрать больше баллов.