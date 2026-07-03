Начался ремонт моста через Амур на выезде из Хабаровска

Стартовал ремонт мостового перехода через Амур на 2101-м километре федеральной трассы Р-297 «Амур» (Чита — Хабаровск). Протяженность сооружения — около 4 км. Работы проводит ФКУ ДСД «Дальний Восток» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие, восстанавливают цементобетонное основание и готовятся к замене деформационных швов. В планах — замена асфальта, установка нового барьерного ограждения и монтаж дополнительного наружного освещения. Мост связывает западную часть страны с Дальним Востоком и важен для Хабаровского края и ЕАО. Проезд открыт по двум полосам со скоростным ограничением до 20 км/ч.