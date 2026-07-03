Стало известно, сколько бензина и дизеля есть на воронежских заправках

По данным на 3 июля, более 70% воронежских заправок обеспечены бензином марки АИ-92, еще свыше 60% — АИ-95. Дизельное топливо отпускается почти на 70% АЗС. Об этом говорят результаты мониторинга местных властей, в рамках которого было обследовано 185 станций из 337 в области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Ситуация с топливом в Воронежской области оценивается как стабильная. В облправительстве отмечают, что в ближайшее время резкий рост цен на заправках федеральных сетей не ожидается. При этом остаются сложности с логистикой. «Часть операторов работает с повышенной нагрузкой. Дополнительное давление на систему оказывают изменения в работе нефтебаз, из-за чего отдельным объектам приходится обеспечивать сразу несколько регионов», — отметили власти.
На большинстве АЗС продолжают действовать ограничения на отпуск продукции. В зависимости от сети одну машину можно заправить 20−60 литрами бензина. Дизельное топливо продают в объеме от 30 до 200 литров, на отдельных заправках на трассах — до 250 литров. «Также в ряде случаев сохраняются ограничения на отпуск бензина в канистры. Вместе с тем для обеспечения хозяйственных нужд отдельные региональные операторы не устанавливают ограничения по отпуску топлива в сертифицированные канистры», — добавили в облправительстве.
Подробнее о топливном кризисе в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье» «Последняя капля бензина».