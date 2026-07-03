Стало известно, сколько бензина и дизеля есть на воронежских заправках

На большинстве АЗС продолжают действовать ограничения на отпуск продукции. В зависимости от сети одну машину можно заправить 20−60 литрами бензина. Дизельное топливо продают в объеме от 30 до 200 литров, на отдельных заправках на трассах — до 250 литров. «Также в ряде случаев сохраняются ограничения на отпуск бензина в канистры. Вместе с тем для обеспечения хозяйственных нужд отдельные региональные операторы не устанавливают ограничения по отпуску топлива в сертифицированные канистры», — добавили в облправительстве.