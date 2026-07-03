Шесть человек пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ 3 июля

В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали шесть мирных жителей — четверо мужчин и две женщины. Об этом 3 июля сообщил региональный оперативный штаб. Беспилотники атаковали автомобили, дома, административные здания и коммерческие объекты.
В городе Шебекино при детонации FPV-дрона две женщины и мужчина получили осколочные ранения ног. Все пострадавшие доставлены бойцами самообороны в местную ЦРБ. Затем их направят в городскую больницу № 2 Белгорода.
При детонации БПЛА в селе Новая Таволжанка один мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ног. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения мужчину переведут в областную клиническую больницу.
В поселке Ракитное FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ. Потом его направят в городскую больницу.
В Краснояружском округе, в хуторе Фищево, от детонации беспилотника один мужчина получил касательное осколочное ранение головы. Пострадавшему оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение он продолжит амбулаторно.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз. Удары были нанесены по десяти округам. В результате ракетного обстрела в Белгороде погибла мирная жительница, еще одну пострадавшую доставили в городскую больницу № 2. Из-за атак беспилотников ранения получили шесть человек.
Сейчас в Белгороде и Белгородском округе продолжают ликвидировать последствия ракетного удара ВСУ, который был нанесен сегодня утром. Серьезно повреждены оказались объекты энергетической инфраструктуры. В некоторых муниципалитетах нарушены водоснабжение и подача электричества. Погибла женщина, еще одна мирная жительница ранена.
Главное о ракетной атаке на Белгород 3 июля — в материале «Ъ-Черноземье».