В Красноярском крае еще двое ветеранов СВО получили управленческие должности

В Красноярском крае еще двое ветеранов СВО, прошедших программу подготовки управленческих кадров «Сибирский характер», приступили к работе на новых должностях. Об этом сообщили в правительстве региона.
Владислав Бучинский назначен заместителем начальника отдела технического обеспечения МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска». В 2019 году он окончил Сибирский федеральный университет по направлению «Информатика и вычислительная техника», затем работал на дочернем предприятии «Норникеля». Во время обучения по программе «Сибирский характер» его наставником был глава Норильска Дмитрий Карасев. В зоне СВО Владислав Бучинский выполнял боевые задачи и был награжден медалью «За храбрость» II степени.
Еще один участник программы, Алексей Ильин, стал ведущим инженером службы по ликвидации аварийных разливов нефти, проведению газоспасательных и противофонтанных работ в ООО «РН-Ванкор». Алексей Ильин имеет высшее юридическое образование. Он служил в правоохранительных органах, а с 2020 года работал в аварийно-спасательных службах, в том числе в нефтяных компаниях региона. Во время обучения по программе его наставником был первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков.
В правительстве края отметили, что назначения на ответственные посты уже получили 22 выпускника программы «Сибирский характер». Все они прошли курс повышения квалификации «Государственное и муниципальное управление» Президентской академии.