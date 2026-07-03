В Красноярском крае еще двое ветеранов СВО получили управленческие должности

Еще один участник программы, Алексей Ильин, стал ведущим инженером службы по ликвидации аварийных разливов нефти, проведению газоспасательных и противофонтанных работ в ООО «РН-Ванкор». Алексей Ильин имеет высшее юридическое образование. Он служил в правоохранительных органах, а с 2020 года работал в аварийно-спасательных службах, в том числе в нефтяных компаниях региона. Во время обучения по программе его наставником был первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков.