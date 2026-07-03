Детский сад в московском районе Перово построили почти на 80%

«Здание площадью 5 тысяч квадратных метров будет состоять из нескольких прямоугольных блоков переменной этажности. Сейчас там ведутся чистовые отделочные работы, монтаж инженерного и технологического оборудования, благоустройство территории и фасадные работы. Готовность объекта составляет около 80%. Согласно договору участия, здание планируется достроить в 2026 году, а затем передать в столичную систему образования», — сказал он.