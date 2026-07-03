Детский сад в московском районе Перово построили почти на 80%

Строительная готовность детского сада в московском районе Перово составляет уже около 80%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Здание площадью 5 тысяч квадратных метров будет состоять из нескольких прямоугольных блоков переменной этажности. Сейчас там ведутся чистовые отделочные работы, монтаж инженерного и технологического оборудования, благоустройство территории и фасадные работы. Готовность объекта составляет около 80%. Согласно договору участия, здание планируется достроить в 2026 году, а затем передать в столичную систему образования», — сказал он.
Учреждение рассчитано на 225 воспитанников. В здании предусмотрены пространства для занятий физкультурой, музыкой, кабинеты для развивающих занятий, а также игровые комнаты, буфеты, спальни и раздевалки для каждой из девяти групп. Новый детский сад расположен в пешей доступности от станции метро «Шоссе Энтузиастов».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.