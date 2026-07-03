Керженский заповедник: как увидеть выхухоль и не потеряться в «русской Амазонии»

Экскурсии проводятся при температуре от −15 до +30 градусов. При ухудшении погоды их переносят на другое удобное время. Все маршруты кольцевые. Вернуться в исходную точку можно по той же тропе, не разворачиваясь. Схемы маршрутов и точки начала экскурсий можно скачать в формате kml и открыть в любом навигаторе. Зимой тропу «Заповедный лес» проходят на лыжах. Условия: устойчивый снежный покров и отрицательная температура.