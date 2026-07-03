Керженский заповедник: как увидеть выхухоль и не потеряться в «русской Амазонии»

Всего полтора часа дороги из Нижнего Новгорода — и вы в Керженском заповеднике. Летом здесь можно пройти по трем экотропам: от небольшой прогулки к вольеру с северными оленями до длительного маршрута по лесу с двухсотлетними соснами. Рассказываем, на какой из троп больше шансов встретить бобра, увидеть «ведьмину голову» и как спланировать день, чтобы успеть все.
Маршрут через болото.
Керженский заповедник раскинулся на территориях Борского и Семеновского округов, неподалеку от поселка Рустай. Почти 47 тысяч гектаров заняты сосновыми и мелколиственными лесами, а еще тремя десятками различных болот. По природной территории протекает река Керженец, в честь которой заповедник и получил свое название.
Прежде чем отправляться в путь, важно понять главное: заповедник — это не парк аттракционов и не место для вольных прогулок.
«Заповедники — это особо охраняемые природные территории федерального значения, здесь природа живет без вмешательства человека. Согласно закону, посторонним людям находиться на территории нельзя. Даже со специальным разрешением посетители могут гулять только строго по экскурсионным тропам», — объяснила Ольга Гореловская, методист Керженского заповедника.
Одна из самых популярных троп — «Вишенское болото». Протяженность маршрута — полтора километра, часть обустроена деревянным настилом. Здесь гости знакомятся с уникальным миром.
«Болота Керженского заповедника входят в состав крупного водно-болотного угодья — Камско-Бакалдинской группы болот. Это место имеет огромное природоохранное и научное значение, главным образом как среда обитания редких видов птиц, занесенных в Красные книги», — рассказала Ольга Гореловская.
Фото: kremlin.ru.
Конечно, редкие птицы не сидят вдоль деревянного настила и не ждут гостей, но удача иногда улыбается самым терпеливым и тихим наблюдателям. Гуляя по тропе, можно увидеть, как цветет клюква, а ближе к августу — как наливаются и краснеют ее плоды. Еще один местный «житель» — багульник болотный, которого в народе не случайно называют «вонючкой».
«Это растение — родственник клюквы, выделяет много эфирных масел. Багульник ядовит, но если просто прогуляться по болоту, ничего плохого не случится. В народе раньше считали, что в болотах водится дух — Болибошка. Если человек слишком долго не уходит, тошнота и головокружение — это наказание за жадность. На самом деле это легкое отравление эфирными маслами багульника», — пояснила Ольга Гореловская.
А вот голубика, которую в народе называют пьяникой или пьяной ягодой, на самом деле неопасна. Но если съесть много немытых ягод, можно почувствовать себя плохо. Не потому, что голубика вредная, а потому, что на ней оседают эфирные масла багульника, растущего по соседству.
Посещая заповедник, важно помнить, что сбор грибов, ягод и растений запрещен.
«Если это заметит государственный инспектор, будет составлен протокол, и нарушителю придется заплатить штраф и возмещать ущерб природному комплексу», — предупредила Ольга Гореловская.
Многовековые деревья.
Самая старая тропа — «Заповедный лес» — появилась еще в 1995 году. Ее протяженность — 3,5 километра. Здесь нет деревянных настилов, только лесные тропинки, которые ведут гостей через разные стадии восстановления леса. В начале маршрута можно увидеть молодые сосны, посаженные после сильных пожаров 1972 года. Дальше — двухсотлетние сосны, которые помнят времена Наполеона.
«Чтобы обнять такую сосну, нужно два взрослых человека или три ребенка. Сосны живут до 350−400 лет, а этой всего двести. Это дама в самом расцвете сил, и она всех нас, я думаю, переживет», — говорит Ольга Гореловская.
Фото: kerzhenskiy.ru.
А еще на тропе можно увидеть упавший дуб, которому было 350 лет, — самый старый из найденных в заповеднике. Дубы могут жить до 800−1000 лет, но в тех местах почва песчаная и бедная, поэтому 350 лет — максимум. Дерево упало в 2020-м году, но даже сейчас производит впечатление.
Особая гордость тропы — памятный камень на берегу Керженца. Его установили в 2020 году, к 130-летию путешествия писателя Владимира Короленко.
«В очерках Короленко мы нашли описание того, как он останавливался именно в этом месте, на левом высоком берегу, в устье речки Вишни. И мы установили камень с цитатой из его очерка», — рассказала Ольга Гореловская.
«Ведьмины головы» и северные олени.
Тропа «Пойма Керженца» — самая демократичная. Она оборудована деревянным настилом и имеет два круга: полтора и два с половиной километра. Пойма — это территория, которая весной затопляется водами разлившейся реки. Когда вода уходит, остается плодородная почва, на которой больше растений, а значит, больше укрытий и корма для животных. Здесь можно увидеть поселения бобров, следы разных зверей и птиц. На тропе есть даже загадочный природный объект — «ведьмина голова», растущая на дереве.
Фото: сообщество Керженского заповедника в VK.
Но самая популярная тропа — «Земля оленей». Она находится прямо рядом с экоцентром, ее длина — всего 500 метров по деревянному настилу вокруг вольера. Здесь живет самец лесного северного оленя, а в августе к нему приедет самка. В сентябре у них начнется брачный сезон.
«Лесной северный олень — живой символ нашего региона, он изображен на гербе. Но больше ста лет назад его здесь истребили. С 2014 года мы занимаемся восстановлением популяции по заданию правительства Российской Федерации. В вольерах живет маточное поголовье, оленята проходят адаптацию и выпускаются в дикую природу», — добавила Ольга Гореловская.
Тропа знакомит посетителей с этим важным проектом. Но это не контактный зоопарк: оленя можно увидеть на расстоянии, кормить и гладить его запрещено.
Фото: сообщество Керженского заповедника в VK.
Можно ли встретить диких зверей?
В заповеднике важно быть готовым к тому, что редких зверей и птиц вы можете и не увидеть. Они избегают мест, где часто бывают люди.
«Мы же не можем позвонить птичкам и сказать: “Выходите к тропе, у нас экскурсия”. Но бывают чудеса: нам приносили фотографии выдры, которая прыгает в озеро, и двух лосей у тропы. Но это редкие встречи. В основном мы видим обитателей с помощью фотоловушек», — рассказала Ольга Гореловская.
Не менее известна, чем олени, другая обитательница Керженского заповедника — русская выхухоль. С 2001 года этот вид восстанавливают. Выхухоль прижилась, но ее все еще очень немного. Это маленький скрытный зверек, обитает в поймах рек и озер.
Фото: Е. Н. Коршунова, сообщество Керженского заповедника в VK.
А вообще зверей в Керженском заповеднике много. Среди необычных:
рысь, барсук, бурый медведь, американская норка, лесная куница, зимородок, серый журавль, бабочка Аполлон.
Фото: сообщество Керженского заповедника в VK.
Как добраться до Керженского заповедника из Нижнего Новгорода.
Дорога из Нижнего Новгорода займет чуть более полутора часов — около 90 километров. Адрес в навигаторе: поселок Рустай, улица Октябрьская, 17. Важно строить дороги через Бор, Останкино, Большеорловское. Это единственная асфальтированная дорога, ведущая к центру. Там можно купить разрешение на посещение за 180 рублей и отправиться гулять. Либо же заранее записаться на экскурсию. А еще есть возможность отправиться в заповедник в составе экскурсионного тура, это будет стоить от 3400 рублей.
В летний период при высокой пожарной опасности доступ к некоторым тропам ограничивается. Информацию можно узнать на сайте заповедника. Помните, что заповедник нельзя посещать с собаками или любыми другими животными.
Собираясь в заповедник, важно помнить: вы едете в лес, поэтому одежда должна быть закрытой, удобной, а головной убор обязателен. И главное — запаситесь терпением и уважением к природе. Тогда даже молчаливое болото и тихий лес подарят вам больше, чем любой шумный аттракцион.
Фото: «Яндекс. Карты».
Сколько стоят экскурсии в Керженском заповеднике.
Наименование услуги.
Цена (руб. за одного гостя).
Экскурсии (группа 10−45 человек).
Экскурсия по тропе «Земля оленей».
150.
Экскурсия по тропе «Заповедный лес».
200.
Экспресс-экскурсия «Пойма Керженца».
150.
Экскурсия по экологическому центру.
100.
Экскурсия по тропе «Вишенское болото».
200.
Экскурсия по маршруту «Ичалковский бор» (от 10 человек).
200.
Экскурсия по маршруту «Заповедная Пустынь» (от 10 человек).
200.
Что нужно знать об экскурсиях в Керженском заповеднике.
Экскурсии проводятся при температуре от −15 до +30 градусов. При ухудшении погоды их переносят на другое удобное время. Все маршруты кольцевые. Вернуться в исходную точку можно по той же тропе, не разворачиваясь. Схемы маршрутов и точки начала экскурсий можно скачать в формате kml и открыть в любом навигаторе. Зимой тропу «Заповедный лес» проходят на лыжах. Условия: устойчивый снежный покров и отрицательная температура.