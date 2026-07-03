ЗАГС Свердловского района Перми закрыли на ремонт до осени

В Управлении ЗАГС администрации Перми сообщили, что с 22 июня по 1 сентября 2026 года прием граждан будет организован в главном здании управления по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 15. Уточняется, что прием будет вестись в обычном режиме, поэтому поводов для беспокойства нет.