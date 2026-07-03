Создана нейросеть, прогнозирующая эффективность иммунотерапии

Ученые предположили, что вариации в работе генов в опухолевых клетках, а также особенности в структуре самих новообразований, содержат в себе неочевидную для человека информацию о том, насколько эффективно иммунотерапия может воздействовать на опухоль. Руководствуясь этой идеей, исследователи сопоставили вариации в активности свыше 16 тыс. генов с результатами лечения больных и использовали эти данные для обучения нейросети-трансформера, способной не только давать прогноз, но и объяснять свои решения на каждой стадии анализа.