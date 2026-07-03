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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение о ливнях с градом

Ростовский гидрометцентр ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» объявил штормовое предупреждение в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ростовский гидрометцентр ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» объявил штормовое предупреждение в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Так, утром и до конца суток 4 июля, в течение суток 5 июля местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−25 м/с.

В ведомстве рекомендовали проявлять внимательность и осторожность.

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