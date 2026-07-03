Общественный контроль. Пермяки проверили чистоту воздуха и малых рек

Представители общественности Индустриального района Перми, экоактивисты, школьники и студенты приняли участие в экологической акции «Общественный контроль», которую регулярно проводит предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Цель — дать оценку эффективности мониторинга состояния окружающий среды, организованного предприятием.
Любой желающий может примкнуть к эковолонтёрам и вместе с ними оценить, как измеряется содержание вредных веществ в воде и воздухе на территориях, расположенных возле предприятия. Для объективности результатов замеры берутся вблизи промышленной зоны и в плотной городской застройке.
Мониторинг состава воздуха предприятием ведётся круглосуточно. Анализ воды в реках берётся не реже одного раза в месяц. Взятые пробы анализируются в аккредитованной лаборатории завода. Наличие аккредитации даёт заключениям лаборатории особый статус. Они могут передаваться третьим лицам, контролирующим и надзорным органам. Но для перепроверки анализы также проводят независимые лаборатории. Подтверждение цифр сторонними организациями исключает сомнения в их достоверности. К слову, в день акции параллельно нефтепереработчикам пробы воды в тех же контрольных точках отбирали специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Получается, что на защите природы стоят все — и государство, и бизнес, и общественность.
Мулянка.
Первая контрольная точка — река Мулянка в районе улиц Промышленной и Оверятской. Специалист лаборатории первым делом включает анализатор, который определяет температуру и влажность воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление. Эти показатели в случае обнаружения вредных примесей помогут выявить источник их появления. В этом вопросе важна точность, так как в Осенцовском промышленном узле располагается много промышленных и сервисных предприятий. Надо точно знать направление, по которому искать возможного нарушителя природоохранных законов.
После метеорологических замеров под пристальным взором общественников в специальный пробоотборник из речки Мулянки набирается проба воды. Прямо на месте лакмусовой бумажкой, знакомой всем по школьным урокам химии, определяется уровень pH, по которому можно судить, насколько исследуемая жидкость кислая, нейтральная или щелочная. В мониторинге загрязнённости водоёма это один из основных показателей. Сохранив исходный цвет, лакмусовая бумажка показала нейтральный состав воды. Более тщательный анализ проводится уже в лаборатории, где оценивают наличие и концентрацию нефтепродуктов, аммонийного азота, фенолов.
«При обнаружении превышения ПДК регламенты требуют сообщить об этом начальнику лаборатории, он передаст информацию отделу экологии, который свяжется с производством для выявления источника загрязнения. Но за пять лет, что я работаю в компании, запускать этот алгоритм действий не приходилось, анализы всегда были ниже предельно допустимых концентраций», — рассказала инженер-химик «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Елизавета Федотова.
Пыж.
Аналогичные процедуры проводятся на реке Пыж. Надо сказать, малым пермским рекам в последние годы уделяется максимум внимания. А всё благодаря проекту «Зелёное кольцо». Было решено проложить в долинах малых рек благоустроенные экотропы для прогулок по природе. Для этого прибрежные полосы избавили от дремучих зарослей, бурелома, залежей мусора. Компания «ЛУКОЙЛ» — активный участник проекта, и промышленники явно не хотят одной рукой создавать рекреационные пространства, а другой вредить им. В конце концов, сами нефтяники живут здесь, и многие из них любят выбраться на природу посреди города-миллионника.
«С 2019 года регулярно приглашаем общественников на совместный мониторинг. Сначала все вопросы были о том, кто травит Нагорный? Мы показали, как организован контроль, что неприятный запах бывает и в тех случаях, когда ветер дует не с Осенцовского промузла на город, а наоборот — из других районов города или пригородных территорий, где работает динамично развивающийся малый и средний бизнес. После этого горожане стали объективнее судить о нас, и вместо вселенского зла увидели в предприятии ответственного, настроенного на конструктив партнёра», — говорит ведущий инженер по охране окружающей среды Наталья Комиссарова.
Участники акции считают, что политика открытости идёт на пользу и нефтяникам, и жителям Перми. Компания даёт обратную связь по вопросам, которые тревожат горожан, а пермяки получают возможность профессиональнее оценивать экологическую ситуацию в Перми.
«Мне важно знать, в каком городе я живу, что ждёт моих внуков. Пермь стала намного красивее, хочется сделать её чище, чтобы экология не отставала от благоустройства. Чтобы воздух был не таким загазованным, чтобы во дворах убирались, чтобы бизнес чувствовал свою ответственность за городскую среду», — сказала общественный контролёр Людмила Шибанова.
Субботино.
Автоматизированный стационарный экологический пост в санитарно-защитной зоне «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» каждые 20 минут отправляет экологам отчёт о составе атмосферного воздуха. Общественники лично ознакомились с цифрами на экране компьютера. Все показатели были на порядки ниже предельно допустимых концентраций. Вывод: на момент замеров для пермяков не было никаких рисков с оксидом и диоксидом азота, сероводородом, диоксидом серы и многими другими химическими веществами, которые образуются в процессе переработки или горения нефтепродуктов.
Точность замеров такова, что приборы реагируют на выхлопы автотранспорта с близлежащей трассы. Отчёты экологического поста помогают выявлять нарушителей. Когда неприятный запах беспокоит людей только в районе Ераничи, а на всём пути между промузлом и микрорайоном дышится нормально, странно винить в загрязнении нефтяников. Был случай, когда жители Индустриального района винили предприятие в неприятном запахе, а выяснилось, что источник — теплица, которую топили пропитанной чем-то древесиной.
Впрочем, даже замеры не нужны, старожилы в один голос заявляют, что дышать на Нагорном стало легче в сравнении с тем, что было в 80-е годы.
«Я на Нагорном живу с 1978 года. Помню, тогда окна было сложно отмывать из-за налипшей сажи. Форточки даже летом конопатили, чтобы воздух с улицы меньше в квартиру проникал. С тех пор “ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез” очень много сделал, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, и добился этого. Результат мы видим», — сказала на подведении итогов общественного контроля председатель ТОС «Нагорный-1» Надежда Сутуга.
Здесь же, за круглым столом, специалисты компании представили результаты анализов воды, взятые в Пыже и Мулянке. При допустимой концентрации нефтепродуктов на уровне 0,05 мг/ дм³ в Пыже намеряли 0,041 мг/ дм³, а в Мулянке 0,035 мг/ дм³. За малые реки можем быть спокойны, резюмировали общественники.