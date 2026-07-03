Общественный контроль. Пермяки проверили чистоту воздуха и малых рек

«С 2019 года регулярно приглашаем общественников на совместный мониторинг. Сначала все вопросы были о том, кто травит Нагорный? Мы показали, как организован контроль, что неприятный запах бывает и в тех случаях, когда ветер дует не с Осенцовского промузла на город, а наоборот — из других районов города или пригородных территорий, где работает динамично развивающийся малый и средний бизнес. После этого горожане стали объективнее судить о нас, и вместо вселенского зла увидели в предприятии ответственного, настроенного на конструктив партнёра», — говорит ведущий инженер по охране окружающей среды Наталья Комиссарова.