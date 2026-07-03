Сергей Верещагин рассказал участникам программы «Время героев» об управленческом опыте Красноярска

Мэр Красноярска Сергей Верещагин провел встречу с участниками федеральной программы «Время героев». В ходе встречи с почетными гостями были озвучены ключевые подходы к управлению большим Красноярском и обозначены векторы муниципальной помощи ветеранам СВО. Глава города обозначил основные приоритеты деятельности администрации, среди которых — выстраивание прямого общения с горожанами, комплексное развитие территории и активная подготовка к празднованию 400-летнего юбилея Красноярска. Он детально остановился на основных задачах в каждой из этих областей. Особое внимание глава города уделил мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Сергей Верещагин акцентировал внимание на том, что эта деятельность носит проактивный характер, а все запросы, поступающие в органы социальной защиты, обрабатываются в приоритетном порядке. В Красноярске реализуется комплекс мер поддержки, включающий обеспечение детей молочными продуктами, возмещение расходов на электроэнергию для отопления жилья, организацию отдыха на Черноморском побережье для детей участников СВО, а также предоставление единовременных пособий и новогодних подарков. Сергей Верещагин сообщил о запуске городской информационной платформы «Место силы». Ресурс аккумулирует контактные данные, информацию о действующих льготах, полезные памятки и расписание мероприятий. Система предназначена для всестороннего сопровождения семей военнослужащих. Дополнительно в каждом районе города назначены представители Союза ветеранов СВО. Они выступают в роли координаторов, обеспечивая связь между бойцом, его семьей и всеми необходимыми городскими службами и ведомствами. Ваша стажировка в нашем крае и его столице — это ответственное, значимое событие для всех. Город готов расширять спектр поддержки участников СВО, всегда находимся в поиске новых идей, стараемся всем помочь. Надеемся, что вы, как люди с боевым и жизненным опытом также сможете поделиться с нами практиками ваших регионов в части работы с ветеранами и их семьями. От всех красноярцев хочу поблагодарить вас за мужество и героизм. Вы являетесь примером служения Отечеству. Спасибо вам!, — сказал Сергей Верещагин. Встреча прошла в формате открытого диалога. В ходе разговора участники задали вопросы о возможном вкладе ветеранов в развитие Красноярска и существующих программах их трудоустройства. В рамках образовательной поездки участники также посетили Центр организации дорожного движения, где им рассказали о системе мониторинга дорожной ситуации. Кроме того, для них провели экскурсию по Татышев-парку, продемонстрировав этапы его благоустройства, а также представили проект реконструкции площади Мира, приуроченный к 400-летнему юбилею города. Программа «Время героев» реализуется Президентской академией совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Обучение строится по модульному принципу и сочетает фундаментальную теоретическую подготовку с выездными стажировками в регионах. Они проводятся в субъектах РФ с высоким уровнем организации государственного управления. Красноярский край вошёл в этот перечень наряду с Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Тюменской областями, Республикой Татарстан и ХМАО — Югрой.​​