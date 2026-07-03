Нижегородцев предупредили о вызывающих паралич и остановку сердца цветах

Биологи назвали 10 самых опасных растений Нижегородской области. Многие из них выглядят как безобидные красивые цветы, но встреча с ними может закончиться параличом, галлюцинациями или даже остановкой сердца, рассказал главный редактор издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Фото: Алексей Никонов.
Возглавила перечень белена черная. При контакте или попадании внутрь вызывает буйные галлюцинации и судорожные припадки. Далее идет болиголов пятнистый — действует коварно и неумолимо: паралич начинается с ног, постепенно поднимается к диафрагме и приводит к удушью. Жертва остается в сознании до последнего момента.
Вех ядовитый, или цикута опасен корневищем: он пахнет морковью и сладкий на вкус, но одного кусочка достаточно для судорог и остановки дыхания.
Следующее растение, аконит, выглядит очень красиво и иногда даже встречается у дачников. Но при касании вызывает онемение кожи, а при проглатывании мгновенно парализует сердечную мышцу.
Дурман обыкновенный — мощнейший галлюциноген, передозировка нередко заканчивается комой. В список попал и борщевик, сок которого под солнцем способен вызвать глубокие ожоги.
Волчеягодник обыкновенный и вороний глаз часто попадаются грибникам в лесах. Необходимо помнить, что яркий плод волчеягодника вызывает сильнейшую рвоту, а сок листьев обжигает кожу до волдырей. Даже единственный плод вороньего глаза может довести до аритмии.
Желтая наперстянка хоть и используется как лекарство в маленьких дозах, но в дикой природе лучше ее не трогать. Попадание внутрь вызывает тошноту, а передозировка грозит остановкой сердца.
Замыкает подборку клещевина обыкновенная. Она нередко украшает клумбы эффектными листьями. Важно не забывать, что ее семена содержат рицин — яд, вызывающий необратимое обезвоживание и разрушение внутренних органов.
«Увидели незнакомый красивый цветок или ягоду? Просто пройдите мимо. Берегите себя и детей», — заключил Никонов.