Возглавила перечень белена черная. При контакте или попадании внутрь вызывает буйные галлюцинации и судорожные припадки. Далее идет болиголов пятнистый — действует коварно и неумолимо: паралич начинается с ног, постепенно поднимается к диафрагме и приводит к удушью. Жертва остается в сознании до последнего момента.