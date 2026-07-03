Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградское области сотрудникам органов исполнительной власти будут платить в период отпуска по уходу за ребенком

Расширены категории получателей одной из мер социальной поддержки.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области сотрудники некоторых территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, имеют право на дополнительную ежемесячную выплату в 5 тыс рублей. О расширении категории получателей одной из мер социальной поддержки рассказали в областном минсоце.

Накануне решение принял губернатор Алексей Беспрозванных по итогу встречи с семьями региона.

«В Калининградской области более 2,7 тысячи сотрудников региональных подразделений федеральных органов исполнительной власти получают ежемесячную выплату. Теперь мера соцподдержки продолжает поступать и в период нахождения таких работников в отпуске по уходу за ребенком, изменения в постановление внесены», — прокомментировала министр социальной политики Анжелика Майстер.

Выплату получают сотрудники УМВД, Росгвардии, УФСИН, транспортной полиции, МЧС, УФССП по Калининградской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше