В Перми с начала года детям-сиротам передали 93 квартиры

До конца 2026 года муниципалитет планирует купить еще жилые помещения для детей-сирот. Всего в этом году предусмотрено приобретение 137 квартир. В более долгосрочной перспективе, с 2026 по 2028 год, власти намерены обеспечить этой категории граждан 444 жилыми помещениями.