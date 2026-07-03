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В Перми с начала года детям-сиротам передали 93 квартиры

Для участников программы приобретаются не комнаты, а отдельные квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В Перми за первые шесть месяцев 2026 года жильем обеспечили 93 детей-сирот. Кроме того, еще одному получателю была передана освободившаяся квартира. Об этом сообщили в городском управлении жилищных отношений.

Для участников программы приобретаются не комнаты, а отдельные квартиры площадью не менее 28 квадратных метров.

До конца 2026 года муниципалитет планирует купить еще жилые помещения для детей-сирот. Всего в этом году предусмотрено приобретение 137 квартир. В более долгосрочной перспективе, с 2026 по 2028 год, власти намерены обеспечить этой категории граждан 444 жилыми помещениями.

Помимо получения квартиры, дети-сироты и лица из их числа могут воспользоваться жилищным сертификатом, который выдает Министерство труда и социального развития Пермского края. С его помощью можно самостоятельно приобрести собственное жилье. На сегодняшний день в регионе уже реализовано 37 таких сертификатов.