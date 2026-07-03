Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В условиях режима ЧС крымчане объединяются для взаимопомощи

Жители Крыма в условиях перебоев с электроэнергией и топливом проявляют солидарность и взаимовыручку. Люди делятся ресурсами, подвозят соседей, доставляют топливо в приюты для животных. Об этом «Крым 24» сообщил советник главы региона Олег Крючков.

В непростой период перебоев с электричеством и топливом жители Крыма демонстрируют высокий уровень гражданской ответственности и взаимопомощи. Как отметил Крючков, люди активно помогают друг другу: приносят топливо и генераторы в организации и соседям, организуют взаимовыручку на дорогах и улицах.

Автомобилисты подвозят стоящих на остановках граждан, бензин и дизельное топливо доставляют в приюты для животных, где особенно остро ощущается нехватка электроэнергии. Эти примеры показывают, что крымчане сплачиваются перед лицом трудностей.

При этом Крючков отметил и негативные проявления — факты спекуляции топливом, когда предприимчивые граждане пытаются нажиться на чужой беде. К таким нарушителям применяются соответствующие меры наказания.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше