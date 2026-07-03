В условиях режима ЧС крымчане объединяются для взаимопомощи

В непростой период перебоев с электричеством и топливом жители Крыма демонстрируют высокий уровень гражданской ответственности и взаимопомощи. Как отметил Крючков, люди активно помогают друг другу: приносят топливо и генераторы в организации и соседям, организуют взаимовыручку на дорогах и улицах.
Автомобилисты подвозят стоящих на остановках граждан, бензин и дизельное топливо доставляют в приюты для животных, где особенно остро ощущается нехватка электроэнергии. Эти примеры показывают, что крымчане сплачиваются перед лицом трудностей.
При этом Крючков отметил и негативные проявления — факты спекуляции топливом, когда предприимчивые граждане пытаются нажиться на чужой беде. К таким нарушителям применяются соответствующие меры наказания.