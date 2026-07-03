«Живые бабочки и кольцо!» Чем учитель физкультуры покорил Анастасию Мишину

Возможно, масла в огонь подливало и то, что Анастасия собралась замуж. Ведь многим болельщикам казалось, что Мишина с Галлямовым — пара не только на льду, но и в жизни. Сами они уходили от прямых ответов на вопросы о личном. Но в соцсетях Александра было немало совместных фото с Настей и за пределами катка, что ещё больше разжигало болельщицкое любопытство и множило слухи об их love story.