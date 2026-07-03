«Живые бабочки и кольцо!» Чем учитель физкультуры покорил Анастасию Мишину

Чемпионка мира и призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Анастасия Мишина вышла замуж. Её избранником стал баскетболист и школьный учитель физкультуры Андрей Пушняков. Где впервые пересеклись пути будущих супругов, как он сделал ей предложение, какой оказалась реакция на это событие Александра Галлямова, многолетнего партнёра Анастасии в спорте, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Душевно и круто.
Торжественная регистрация брака Мишиной и Пушнякова состоялась в Санкт-Петербурге, в историческом Дворце бракосочетания на Фурштатской улице. Невеста была в элегантном белом платье с открытыми плечами и длинной фатой, жених выбрал чёрные брюки, белый пиджак, белую рубашку и чёрную бабочку.
Фото счастливых новобрачных, стоящих на знаменитой лестнице старинного особняка, разместила на своём сайте Федерация фигурного катания на коньках России. Там же — поздравление от федерации: «Мы поздравляем Настю и её супруга с этим радостным событием! Желаем счастья, взаимопонимания, семейного благополучия и исполнения всех желаний».
А накануне счастливого дня Анастасия Мишина дала большое интервью пресс-службе ФФККР, из которого любители фигурного катания наконец узнали, кто такой Андрей Пушняков, покоривший топовую фигуристку страны и мира.
«Он учитель физкультуры, классный руководитель и тренер по баскетболу. Работает в школе, где я училась. Познакомились мы на дне рождения моей школьной подруги, куда оба были приглашены. Подруга — теннисистка, и вместе с ней в объединённой группе “игровых видов спорта” в Лесгафта учился Андрей», — рассказала Настя.
Она не скрывает, что симпатия к новому знакомому возникла у неё с первых минут общения. Начали встречаться, и постепенно всё переросло в серьёзные отношения. Причём до встречи с Настей Андрей фигурным катанием особо не интересовался. Ну, разве что слышал её имя, знал, что она выступала на Олимпиаде. Зато теперь он самый преданный болельщик, её надёжная и всё понимающая «половинка».
«На самом деле мне очень хотелось, чтобы мой муж был связан со спортом. Не обязательно с фигурным катанием. Просто чтобы он понимал, насколько это тяжёлый труд, с разъездами на соревнования. Не каждый готов с таким мириться. К счастью, Андрей относится ко всему с пониманием», — говорит Анастасия.
Предложение стать его женой Андрей сделал Насте ещё прошлым летом. И сделал это совершенно не банальным способом. Не в ресторане, не на льду или баскетбольной площадке. А пригласил любимую девушку в выходные дни в глэмпинг на озере и там вручил ей красивую коробочку, где были живые бабочки и кольцо.
Конечно, она ответила «Да!» Хотя признаётся, что в тот момент не ожидала этого: «Была не готова в том смысле, что без макияжа, в футболке, в спортивных штанах. Но всё получилось настолько душевно! Очень круто!».
Сезон неудач и кипящий Галлямов.
Помолвочное колечко на руке Мишиной самые наблюдательные заметили на первых же соревнованиях нового сезона. Если спрашивали, собирается ли она замуж, Настя отвечала утвердительно. Не спрашивали — не говорила ничего. Официальное подтверждение скорых перемен в её личной жизни появилось только перед Новым годом, когда в интервью RT она впервые упомянула о подготовке к свадьбе.
«Мы занимаемся этим вместе с моим будущим мужем, хотя, если честно, занимается в основном он. Я в последние месяцы гораздо больше концентрировалась на подготовке к этапам Гран-при и чемпионату России», — пояснила фигуристка, не называя имени возлюбленного.
Сезон 2025/26 для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова складывался неудачно. После восьми побед подряд, одержанных до этого, они терпели одно поражение за другим. Сначала проиграли этап Гран-при в Казани своим «заклятым» соперникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, потом этап в Омске молодой пермской паре Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову, что стало уже настоящей сенсацией. Да и оба главных старта сезона — чемпионат России и финал российской серии Гран-при — принесли «Мишкам», как их любовно зовут поклонники, лишь «серебро».
И каждый раз своё раздражение от несложившегося проката пары Галлямов выплёскивал на Мишину. Не обращая внимания на работающие камеры, жёстко наезжал на партнёршу, предъявлял ей претензии. «Саша, прекрати!» — не выдержала тогда его разборок в зоне Kiss and Cry, где спортсмены ждут оценок, даже их тренер Тамара Москвина.
«Соблюдай хотя бы приличия!» — вставила старающаяся всегда сохранять спокойствие Анастасия.
Совсем до края дошёл Александр на чемпионате России в Санкт-Петербурге, когда в самом конце произвольной программы Настя неожиданно упала с выброса и их пара уступила Бойковой — Козловскому мизерные 0,66 балла. Галлямов вновь кипел, а на церемонии награждения, не завершив круг почёта, демонстративно снял с шеи серебряную медаль и засунул её в карман.
Что было причиной такого поведения? Почему опытный спортсмен не мог совладать с эмоциями? Наверное, тут сошлось всё: и тяжёлая травма, полученная им во время турнира на Байкале, и более длительное, чем ожидалось, восстановление после неё, и недопуск на Олимпиаду-2026 в Милане. А Галлямов привык быть королём, блистать со своей партнёршей-королевой. Вот и не выдержал, сорвался.
Возможно, масла в огонь подливало и то, что Анастасия собралась замуж. Ведь многим болельщикам казалось, что Мишина с Галлямовым — пара не только на льду, но и в жизни. Сами они уходили от прямых ответов на вопросы о личном. Но в соцсетях Александра было немало совместных фото с Настей и за пределами катка, что ещё больше разжигало болельщицкое любопытство и множило слухи об их love story.
Мотивация стала больше.
«Саша сам всё понял. Мы с Андреем вместе 3 года, и все догадывались, что дело идёт к свадьбе. Но я сразу сказала, что заканчивать со спортом не собираюсь, буду продолжать, и все успокоились», — комментирует Анастасия сложившуюся ситуацию.
О том, что Мишина — Галлямов намерены выступать до Олимпиады-2030, где они хотят «улучшить свои результаты до золотого уровня», говорила в недавнем интервью и Тамара Москвина. Впервые озвучив там имя Настиного избранника и назвав дату их свадьбы с Андреем, она подчеркнула, что свадебное путешествие ребят будет недолгим, а «дальше — снова в работу».
Так что впереди у «Мишек» новые программы и новые соревнования. К тому же Международный союз конькобежцев (ISU) заметно ослабил санкции в отношении российских и белорусских фигуристов: 30 июня объявил о их допуске с сезона 2026/27 к международным стартам. И юниоров, что было давно ожидаемо, и взрослых.
Правда, выступать они смогут пока только в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и национальной символики. Да и статус этот ещё надо получить. Но радует уже то, что критерии нейтральности будут более лояльными, чем при отборе на Игры-2026. Плюс отказ в присуждении нейтрального статуса теперь можно обжаловать.
«Мотивация стала ещё больше! Активная работа продолжается», — написал в своём телеграм-канале после решения ISU Александр Галлямов.
«Саша, держим кулаки за вас с Настей», «Пройти бы нейтральность…», «Ура! Саша и Настя, болеем за вас. Вы наши золотые!», «Эту новость ждали больше четырёх лет. Пусть всё получится! На межнаре (международные соревнования — прим. ред.) вижу только вашу пару», — поддерживают Анастасию Мишину и Александра Галлямова их фанаты.