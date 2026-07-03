Мошенники начали обещать российским игрокам бесплатную валюту Roblox

В F6 пояснили, что этот код на самом деле используется для входа в мессенджер. Если человек вводит его на фишинговом сайте, злоумышленники могут получить доступ к аккаунту. После этого мошенники могут читать переписку, просматривать контакты и данные учетных записей, а также рассылать сообщения от имени пользователя другим людям. Специалисты обнаружили более 10 фишинговых сайтов, созданных по одному шаблону.