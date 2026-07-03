Мошенники начали обещать российским игрокам бесплатную валюту Roblox

Мошенники начали предлагать российским пользователям бесплатно получить игровую валюту Roblox «в честь возвращения игры». Об этом РИА Новости рассказали в компании по кибербезопасности F6.
Аферисты создают поддельные сайты, которые копируют оформление официального ресурса Roblox. На них пользователям обещают 1000 робуксов, игровой валюты Roblox. Ссылки на такие сайты распространяют через рекламные посты в Telegram-каналах. После перехода пользователю предлагают нажать кнопку «Продолжить», затем просят указать номер телефона и код из смс.
В F6 пояснили, что этот код на самом деле используется для входа в мессенджер. Если человек вводит его на фишинговом сайте, злоумышленники могут получить доступ к аккаунту. После этого мошенники могут читать переписку, просматривать контакты и данные учетных записей, а также рассылать сообщения от имени пользователя другим людям. Специалисты обнаружили более 10 фишинговых сайтов, созданных по одному шаблону.
Эксперты советуют не переходить по сомнительным ссылкам из рекламных объявлений, осторожно относиться к акциям от имени популярных брендов и не вводить номер телефона или коды из смс на подозрительных сайтах.