На Дону ожидаются ливни с грозами и ветер

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение: до конца суток 4 июля и в течение 5 июля местами ожидаются неблагоприятные погодные явления. По данным МЧС, пройдут сильные дожди и ливни, возможны грозы, град и порывы ветра до 20−25 м/с.
Жителей просят по возможности оставаться в помещениях. На улице следует держаться подальше от деревьев, линий электропередачи, лёгких конструкций, вывесок и витрин, а также не приближаться к оборванным проводам.
При скачках напряжения в электросети рекомендуется отключить бытовые приборы. В случае происшествий необходимо звонить по номеру «112».
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