О десяти смертельно опасных растениях рассказали нижегородцам

Эксперты составили список из 10 самых опасных и токсичных растений, которые можно встретить во время прогулок по лесам, лугам или на дачных участках в Нижегородской области. Об этом сообщили авторы MAX-канала «Бокал Прессека» совместно с биологами. Это продолжение темы безопасности на природе — ранее в регионе уже составляли перечень местных ядовитых животных.