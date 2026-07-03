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О десяти смертельно опасных растениях рассказали нижегородцам

Биологи составили ориентировку на ядовитые цветы и ягоды, которые маскируются под безобидную флору на местных дачах и в лесах.

Эксперты составили список из 10 самых опасных и токсичных растений, которые можно встретить во время прогулок по лесам, лугам или на дачных участках в Нижегородской области. Об этом сообщили авторы MAX-канала «Бокал Прессека» совместно с биологами. Это продолжение темы безопасности на природе — ранее в регионе уже составляли перечень местных ядовитых животных.

Помимо общеизвестного борщевика Сосновского, оставляющего глубокие химические ожоги, в перечень коварных врагов здоровья вошли белена чёрная, дурман обыкновенный и болиголов пятнистый, способные вызвать галлюцинации, бред, судороги и паралич. Смертельную угрозу представляют также вех ядовитый (цикута), борец северный (аконит) и наперстянка крупноцветковая — их употребление или контакт могут привести к мгновенной остановке сердца и отказу дыхания.

Особую опасность для детей из-за яркого внешнего вида представляют волчеягодник (волчье лыко) и вороний глаз, вызывающие тяжелые поражения внутренних органов и сбои сердечного ритма. Специалисты призывают нижегородцев соблюдать главное правило: если нет уверенности в безопасности незнакомого цветка или ягоды, срывать их категорически нельзя.

Ранее сообщалось, что об опасности высокого ферритина в крови рассказали нижегородцам.