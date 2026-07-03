Мэр Казани проверил ход капремонта в школе № 89 на улице Академика Лаврентьева

«Мы уделяем пристальное внимание инфраструктуре образовательных учреждений. В планах — капитальный ремонт трех школ и модернизация 11 школьных столовых. Они будут переформатированы в школьные рестораны, где дети смогут питаться вкусно и сбалансировано. Инвестиции в школьную инфраструктуру — это инвестиции в наше будущее, в наших детей. Важно, чтобы они получали достойное образование в комфортных условиях, а педагоги работали в качественной атмосфере. Поэтому мы уделяем этой работе большое внимание и обязательно продолжим ее. В этом году мы завершаем капитальный ремонт, а к началу учебного года откроем Дом учителя — это станет подарком нашим педагогам», — сказал Ильсур Метшин.
Трехэтажное здание школы № 89 было построено в 1984 году. В школе уже проводились отдельные ремонтные работы: в 2020 году в учебном заведении провели частичный ремонт кровли, а в 2019 отремонтировали столовую.
«Мы ждали этот капитальный ремонт больше 40 лет. Инженерные коммуникации уже сильно износились и требовали замены. Мы очень рады началу масштабных работ — уверена, после обновления школа станет настоящим украшением нашего микрорайона», — рассказала директор школы № 89 Алла Никифорова.
Проект капитального ремонта включает широкий спектр инженерных и строительных работ: замену кровли, оконных блоков и дверей, ремонт входной группы и обновление первого этажа, модернизацию инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация), включая подвальные помещения, капитальный ремонт 12 санузлов, асфальтирование пришкольной территории.
В школе обновят классы технологии: для мальчиков закупят новые универсальные столярно-токарные верстаки, а кабинеты для девочек будут оснащены современным оборудованием. В кабинете «Основы безопасности жизнедеятельности» появится лазерный тир, который позволит проводить полноценные занятия по тактической подготовке. Помимо технического оснащения, в профильные классы закупят новую мебель: доски, парты и стулья. Директор школы рассказала, что образовательное учреждение активно сотрудничает с городскими предприятиями — АО «Казанский вертолетный завод» и АО «Татэлектромонтаж». Ученики восьмых и девятых классов уже получают профильные компетенции: обучаются профессии слесаря механосборочных работ и электромонтера. В планах руководства — расширить эту практику и для учениц.
«Уроки труда возвращаются в новом формате. Сегодня важно, чтобы выпускники школы обладали реальными профессиональными навыками и умели работать на современном оборудовании. Причем это касается всех учеников: и юноши, и девушки должны осваивать специальности в актуальных, высокотехнологичных условиях», — сказала директор школы.
В настоящее время в школе обучаются 953 ученика. На будущий год запланировано открытие двух профильных 10-х классов: технологического и социально-экономического направлений.
Сегодня образовательная инфраструктура Казани включает 206 учреждений, в которых обучаются порядка 182 тысяч детей. В эту сеть входят 174 муниципальные, 13 государственных, 16 частных и 3 федеральные школы (при вузах).
Активная работа по развитию и обновлению материально-технической базы образовательных объектов продолжается. Этим летом завершается комплексный ремонт в школе № 130 имени Героя России майора Сергея Анатольевича Ашихмина, а также ремонт фасада ведется в школе № 30.
В этом году запланирована реконструкция 11 школьных пищеблоков. За последние пять лет в эксплуатацию было введено 12 новых школ. В 2025 году открыл свои двери лицей № 123, рассчитанный на 1224 места. В 2026 году планируется завершение строительства еще одной школы на 1501 место.
В настоящее время в школе обучаются 953 ученика. На будущий год запланировано открытие двух профильных 10-х классов: технологического и социально-экономического направлений.
Сегодня образовательная инфраструктура Казани включает 206 учреждений, в которых обучаются порядка 182 тысяч детей. В эту сеть входят 174 муниципальные, 13 государственных, 16 частных и 3 федеральные школы (при вузах).
Активная работа по развитию и обновлению материально-технической базы образовательных объектов продолжается. Этим летом завершается комплексный ремонт в школе № 130 имени Героя России майора Сергея Анатольевича Ашихмина, а также ремонт фасада ведется в школе № 30.
В этом году запланирована реконструкция 11 школьных пищеблоков. За последние пять лет в эксплуатацию было введено 12 новых школ. В 2025 году открыл свои двери лицей № 123, рассчитанный на 1224 места. В 2026 году планируется завершение строительства еще одной школы на 1501 место.