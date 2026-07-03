Мэр Казани проверил ход капремонта в школе № 89 на улице Академика Лаврентьева

«Мы уделяем пристальное внимание инфраструктуре образовательных учреждений. В планах — капитальный ремонт трех школ и модернизация 11 школьных столовых. Они будут переформатированы в школьные рестораны, где дети смогут питаться вкусно и сбалансировано. Инвестиции в школьную инфраструктуру — это инвестиции в наше будущее, в наших детей. Важно, чтобы они получали достойное образование в комфортных условиях, а педагоги работали в качественной атмосфере. Поэтому мы уделяем этой работе большое внимание и обязательно продолжим ее. В этом году мы завершаем капитальный ремонт, а к началу учебного года откроем Дом учителя — это станет подарком нашим педагогам», — сказал Ильсур Метшин.