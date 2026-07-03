Выдали кусты на подоконнике: калининградец выращивал дома запрещённые растения

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Ленинградскому району обратили внимание на публикацию в соцсетях, где была информация о культивировании запрещённых растений в одной из квартир многоквартирного дома. На снимках на подоконнике заметили характерные кусты.