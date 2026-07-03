Аресты на имущество осложнили выкуп квартир в аварийном доме Таганрога

В Таганроге прошло внеплановое заседание по двум острым городским вопросам: ситуации с аварийным домом в переулке 17‑й Новый, 3, и угрозе оползня на склоне у домов на улице Греческая, 64 и 66. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в соцсетях.
В октябре 2024 года в доме по переулку 17‑й Новый, 3 из‑за угрозы обрушения ввели режим ЧС, жильцов эвакуировали. Сейчас идёт выкуп помещений у собственников, но он осложнён тем, что на многие квартиры наложены аресты. С каждым собственником власти работают индивидуально.
На склоне у улицы Греческая заключён контракт на комплексное обследование и инженерные изыскания — их результаты лягут в основу проектно‑сметной документации для противооползневых работ.