Аресты на имущество осложнили выкуп квартир в аварийном доме Таганрога

В Таганроге прошло внеплановое заседание по двум острым городским вопросам: ситуации с аварийным домом в переулке 17‑й Новый, 3, и угрозе оползня на склоне у домов на улице Греческая, 64 и 66. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в соцсетях.