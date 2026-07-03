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В Иглинском районе Башкирии отремонтировали взрослую поликлинику

Там обустроили специальные кабинеты для приема участников СВО и их семей.

Взрослую поликлинику Иглинской центральной районной больницы отремонтировали в Башкирии, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В медучреждении обустроили отделение профилактики, а также специальные кабинеты для приема участников специальной военной операции и их семей. Помимо этого, в поликлинике появились помещения для проведения занятий «Школы здоровья». Также был открыт новый кабинет неотложной помощи.

Особое внимание уделили комфорту пациентов. Так, зону ожидания оснастили удобными сиденьями и телевизором, на котором транслируется информация о здоровом образе жизни.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.