В Иглинском районе Башкирии отремонтировали взрослую поликлинику

Взрослую поликлинику Иглинской центральной районной больницы отремонтировали в Башкирии, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В медучреждении обустроили отделение профилактики, а также специальные кабинеты для приема участников специальной военной операции и их семей. Помимо этого, в поликлинике появились помещения для проведения занятий «Школы здоровья». Также был открыт новый кабинет неотложной помощи.
Особое внимание уделили комфорту пациентов. Так, зону ожидания оснастили удобными сиденьями и телевизором, на котором транслируется информация о здоровом образе жизни.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.