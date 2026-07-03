Трихолог рассказала, от чего зависит здоровье волос

«О качестве пищи подскажет вкус, причем не специй и соусов, а самого продукта в чистом виде. Важно экологическое неблагополучие, особенно в мегаполисах. Малоподвижный образ жизни также имеет значение, замедляя обмен веществ и ослабляя сосуды. Не последнюю роль играет информационная перегрузка. Хотя ученые отмечают, что влияние социальных медиа на психику переоценивается, это лишь дополнительный механизм», — сказала эксперт «Ленте.ру».