Трихолог рассказала, от чего зависит здоровье волос

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Качество еды, экологическая обстановка, физическая активность и информационная нагрузка влияют на здоровье волос наравне со стрессом, рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог-трихолог, главный врач Клиники здоровья имени М. Я. Мудрова Мария Халдина.
По словам эксперта, выпадение волос на фоне стресса называют общемировой проблемой, но сводить все только к переживаниям неверно. Факторов, ускоряющих потерю волос, гораздо больше, и они часто действуют вместе, отметила Халдина.
«О качестве пищи подскажет вкус, причем не специй и соусов, а самого продукта в чистом виде. Важно экологическое неблагополучие, особенно в мегаполисах. Малоподвижный образ жизни также имеет значение, замедляя обмен веществ и ослабляя сосуды. Не последнюю роль играет информационная перегрузка. Хотя ученые отмечают, что влияние социальных медиа на психику переоценивается, это лишь дополнительный механизм», — сказала эксперт «Ленте.ру».
Эти факторы, по словам специалиста, накладываются друг на друга, создавая эффект синергии, который ускоряет разрушение волосяных луковиц и ведет к истончению и выпадению волос.