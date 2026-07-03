В Волгограде усилят работу транспорта ради фанатов «Руки Вверх»

Троллейбусы № 8а, 9 и 10а, сообщают в администрации Волгограда, развезут по домам фанатов группы из 90-х до 0:00 от остановок «ЦПКиО» и «Мамаев Курган». По мере заполнения от ближайших к стадиону «Волгоград Арена» станций будут отходить и автобусы, следующие в микрорайон Жилгородок, а также на улицу Грамши. Дополнительный электробус доедет до Кировского района.