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В Волгограде усилят работу транспорта ради фанатов «Руки Вверх»

В Волгограде ради поклонников группы «Руки Вверх» усилят работу общественного транспорта.

В Волгограде ради поклонников группы «Руки Вверх» усилят работу общественного транспорта.

Скоростные трамваи завтра, 4 июля, будут работать до полуночи. После окончания концерта транспорт начнет подъезжать к остановкам каждые 5−6 минут.

Троллейбусы № 8а, 9 и 10а, сообщают в администрации Волгограда, развезут по домам фанатов группы из 90-х до 0:00 от остановок «ЦПКиО» и «Мамаев Курган». По мере заполнения от ближайших к стадиону «Волгоград Арена» станций будут отходить и автобусы, следующие в микрорайон Жилгородок, а также на улицу Грамши. Дополнительный электробус доедет до Кировского района.

От станции «Мамаев курган» электричка в сторону Красноармейского района поедет в 23:47. Жителей Волжского заберут от станции в 23:47.

Завтра на стадионе «ВолгоградАрена» пройдет концерт группы «Руки Вверх». Уже в полночь в городе остановят движение по нескольким дорогам. Где именно не смогут проехать автомобилисты, рассказали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина.

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