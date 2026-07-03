Нижний Новгород вошел в топ-5 направлений для летнего уикенда

Загородные дома для коротких поездок чаще бронируют в Подмосковье, Ленобласти, Краснодарском крае, Башкортостане и Самарской области; спрос на них в ряде регионов вырос на десятки процентов. Полноценный отпуск люди планируют заранее (в среднем за 100−120 дней) и выбирают морские курорты, природные направления или крупные города — при этом длительное проживание обходится дешевле в расчёте на сутки, чем уикенд. Короткие поездки не вытесняют отпуск, но становятся самостоятельным сценарием летнего досуга — удобным форматом для смены обстановки и участия в локальных событиях.