Нижний Новгород вошел в топ-5 направлений для летнего уикенда

Нижний Новгород является одним из самых популярных городских направлений для летних уикендов по данным Авито Путешествий: сюда россияне едут за атмосферой, событиями и короткими впечатлениями.
Краткие городские поездки (1−2 ночи) и полноценные отпуска (около 11 дней) становятся двумя основными сценариями летнего отдыха; для уикендов чаще выбирают квартиры и апартаменты, а для загородных выездов — дома недалеко от крупных городов. Квартиры на выходные обычно арендуют втроём, средняя цена — около 4 100 ₽ в сутки, бронируют за 24 дня; дом на уикенд обходится примерно в 16 000 ₽ за ночь и снимается в среднем компанией из семи человек.
Самые популярные городские направления — Москва, Санкт‑Петербург, Казань, Краснодар и Нижний Новгород; спрос на квартиры для уикенда вырос и по менее привычным направлениям, например в Тыве и Якутии.
Загородные дома для коротких поездок чаще бронируют в Подмосковье, Ленобласти, Краснодарском крае, Башкортостане и Самарской области; спрос на них в ряде регионов вырос на десятки процентов. Полноценный отпуск люди планируют заранее (в среднем за 100−120 дней) и выбирают морские курорты, природные направления или крупные города — при этом длительное проживание обходится дешевле в расчёте на сутки, чем уикенд. Короткие поездки не вытесняют отпуск, но становятся самостоятельным сценарием летнего досуга — удобным форматом для смены обстановки и участия в локальных событиях.
Ранее сообщалось, что 28% нижегородцев ссорятся из-за графика отпусков.