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В Калининграде на Сельме открылся новый остановочный пункт РЖД

Церемонию открытия приурочили к Дню города.

Новый остановочный пункт «Елизаветинская» открылся в пятницу, 3 июля 2026 года, в Калининграде в районе пересечения улиц Генерала Челнокова и Елизаветинской. Как передает корреспондент «Нового Калининграда», с 3 июля на «Елизаветинской» останавливаются все пригородные поезда Светлогорского направления. В связи с этим изменилось расписание — пассажирам рекомендуют уточнять его на сайте Калининградской пригородной пассажирской компании.

Церемонию приурочили к Дню города. Новый объект пассажирской инфраструктуры призван улучшить транспортную доступность для жителей микрорайона «Новая Сельма». Платформа адаптирована под пригородные поезда «Ласточка»: её длина рассчитана на 5-вагонный состав. Остановочный пункт оборудован погодным навесом, ограждением, двумя лестничными сходами и пандусами. Покрытие платформы имеет антискользящую поверхность с тактильными указателями, установлены системы освещения и видеонаблюдения. Прилегающая к остановке территория благоустроена: там появились скамейки, фонари, деревья.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что работы велись комплексно: «Кроме того, что мы сделали платформу, работая с РЖД, мы сделали удобный переход из одной части города в другую, оснастили всем необходимым прилегающую зону, чтобы можно было чувствовать себя безопасно вечером, ведь темнеть у нас начинает рано». По её словам, с новой остановки горожане смогут совершать поездки к морю, добираться до центра города за 6 минут.

Как отметили в пресс-службе КЖД, оплатить проезд можно не только в поезде, но и через мобильное приложение. Оно способно автоматически определять местоположение пассажира и рассчитывать стоимость поездки до нужного остановочного пункта.

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