В Калининграде на Сельме открылся новый остановочный пункт РЖД

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что работы велись комплексно: «Кроме того, что мы сделали платформу, работая с РЖД, мы сделали удобный переход из одной части города в другую, оснастили всем необходимым прилегающую зону, чтобы можно было чувствовать себя безопасно вечером, ведь темнеть у нас начинает рано». По её словам, с новой остановки горожане смогут совершать поездки к морю, добираться до центра города за 6 минут.