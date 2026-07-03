Красноярцам посоветовали чаще есть морскую капусту

В Роспотребнадзоре отмечают, что морская капуста хорошо сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также подходит для овощных салатов. Кроме того, ее можно использовать как альтернативу соли: приобрести готовый порошок из ламинарии или измельчить сушеные листы водорослей самостоятельно.