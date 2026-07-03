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Красноярцам посоветовали чаще есть морскую капусту

В региональном Управлении Роспотребнадзора красноярцам рассказали о полезных свойствах морской капусты и объяснили, почему этот продукт стоит чаще включать в рацион.

В региональном Управлении Роспотребнадзора красноярцам рассказали о полезных свойствах морской капусты и объяснили, почему этот продукт стоит чаще включать в рацион.

Ламинария богата витаминами E, A, C, D и всей группы B, а также микроэлементами, среди которых йод, фосфор, натрий, железо и магний. По словам специалистов, она помогает быстрее восстанавливать силы, способствует укреплению иммунитета, сосудов и сердца, а также улучшает пищеварение.

Морскую капусту используют не только как самостоятельный продукт. Из ламинарии изготавливают пищевые добавки, а также добавляют ее в функциональные продукты питания — мягкие сыры, макаронные изделия и даже мороженое.

В Роспотребнадзоре отмечают, что морская капуста хорошо сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также подходит для овощных салатов. Кроме того, ее можно использовать как альтернативу соли: приобрести готовый порошок из ламинарии или измельчить сушеные листы водорослей самостоятельно.

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