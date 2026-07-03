В Шушенском округе откроют стационар социального обслуживания

От колледжа остались два бывших учебных корпуса и общежитие. Их соединят теплыми надземными переходами. Жилые комнаты будут рассчитаны на 2−3 человек, так им будет комфортно. Плюс на каждом этаже обустроят гостиные для общения и отдыха.