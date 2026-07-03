В Шушенском округе откроют стационар социального обслуживания

В Шушенском округе откроют современный стационар социального обслуживания для людей с особыми потребностями. Он рассчитан на 159 мест. Под него приспособят пустующее здание сельхозколледжа, который находится в селе Казанцево.
От колледжа остались два бывших учебных корпуса и общежитие. Их соединят теплыми надземными переходами. Жилые комнаты будут рассчитаны на 2−3 человек, так им будет комфортно. Плюс на каждом этаже обустроят гостиные для общения и отдыха.
Кроме того, проживающие в центре смогут заниматься в творческих мастерских, в спортзале, в библиотеке. Для них сделают молельную комнату. Вне помещений, на уличной площадке, обустроят стадион, зону отдыха с беседками.