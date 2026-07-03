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В Шушенском округе откроют стационар социального обслуживания

Комплекс рассчитан на людей с особыми потребностями.

Источник: Комсомольская правда

В Шушенском округе откроют современный стационар социального обслуживания для людей с особыми потребностями. Он рассчитан на 159 мест. Под него приспособят пустующее здание сельхозколледжа, который находится в селе Казанцево.

От колледжа остались два бывших учебных корпуса и общежитие. Их соединят теплыми надземными переходами. Жилые комнаты будут рассчитаны на 2−3 человек, так им будет комфортно. Плюс на каждом этаже обустроят гостиные для общения и отдыха.

Кроме того, проживающие в центре смогут заниматься в творческих мастерских, в спортзале, в библиотеке. Для них сделают молельную комнату. Вне помещений, на уличной площадке, обустроят стадион, зону отдыха с беседками.