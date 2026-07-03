«Овощи Черноземья» не смогли отменить взыскание 500 млн в пользу липецких энергетиков

В апреле прошлого года ЛЭСК обратилась в суд с иском о взыскании с «Овощей Черноземья» 488,5 млн руб. задолженности за электроэнергию, а также 72,1 млн руб. пеней. В ходе разбирательства ответчик частично погасил долг, перечислив 101 млн руб. После этого истец уточнил требования, снизив сумму задолженности до 387,5 млн руб. и увеличив размер пеней до 111,2 млн руб. за период с 21 апреля по 10 ноября 2025-го в связи с продолжавшейся просрочкой. Основным решением от января 2026 года суд взыскал 387,5 млн руб. долга и 88,2 млн руб. пеней (за период по 11 сентября 2025-го), а также пени до фактической оплаты.