«Овощи Черноземья» не смогли отменить взыскание 500 млн в пользу липецких энергетиков

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с ООО «Овощи Черноземья» (входит в холдинг «Эко-культура» Александра Рудакова) в пользу ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) 387,5 млн руб. основного долга и 111,2 млн руб. пеней за электроэнергию, потребленную с марта по апрель 2025 года. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Липецкой области подавал ответчик.
В апреле прошлого года ЛЭСК обратилась в суд с иском о взыскании с «Овощей Черноземья» 488,5 млн руб. задолженности за электроэнергию, а также 72,1 млн руб. пеней. В ходе разбирательства ответчик частично погасил долг, перечислив 101 млн руб. После этого истец уточнил требования, снизив сумму задолженности до 387,5 млн руб. и увеличив размер пеней до 111,2 млн руб. за период с 21 апреля по 10 ноября 2025-го в связи с продолжавшейся просрочкой. Основным решением от января 2026 года суд взыскал 387,5 млн руб. долга и 88,2 млн руб. пеней (за период по 11 сентября 2025-го), а также пени до фактической оплаты.
Поскольку последнее уточнение истца суд при вынесении основного решения не учел, дополнительным актом от 4 февраля 2026 года с «Овощей Черноземья» довзыскали 23,1 млн руб. пеней за период с 12 сентября по 10 ноября 2025 года, доведя их общий размер до 111,2 млн руб. Наряду с этим были распределены судебные расходы: с ответчика в доход федерального бюджета взыскано 991,5 тыс. руб. государственной пошлины, а истцу возвращено из бюджета 1,1 млн руб. излишне уплаченной пошлины в связи с частичным признанием ответчиком иска на 78% от суммы долга.
По данным Rusprofile, ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в Липецкой области в мае 2012 года. Основной вид деятельности — выращивание овощей. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Генеральный директор — Александра Дроздова. Компания принадлежит Александру Рудакову через ООО «Эко-культура» и ООО «Эко-культура инвест». Выручка «Овощей Черноземья» в 2025 году составила 7,3 млрд руб., убыток — 1,2 млрд руб.
По собственным данным, ПАО ЛЭСК как гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает 14 тыс. организаций и свыше 550 тыс. частных лиц. По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Липецке в январе 2005 года для торговли электроэнергией. Уставный капитал — 34,2 млн руб. Генеральный директор — Сергей Воробцов. По информации «СПАРК-Интерфакс», 91,01% акций ЛЭСК принадлежит московскому ООО «УК “Патронус капитал”». Выручка ПАО в 2025 году составила 15,4 млрд руб. Чистая прибыль — 440,2 млн руб.
В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил еще один иск ЛЭСК к ООО «Овощи Черноземья». С компании взыскано 44,7 млн руб. долга за электроэнергию, поставленную в ноябре 2025 года, а также 4,4 млн руб. пеней за просрочку обязательств с декабря по март 2026 года.
С 2024 года ООО «Овощи Черноземья» фигурирует ответчиком по более чем 30 исков «Липецкой энергосбытовой компании». Поводом для всех разбирательств служит просрочка оплаты электроэнергии. По мнению экспертов, в тепличном секторе снижается маржинальность из-за роста тарифов и падения потребительского спроса.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».