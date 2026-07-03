В Нижнем Новгороде у доцента института нашли арсенал оружия

В Нижнем Новгороде полицейские обнаружили у 67-летнего доцента института незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Обыск прошел в квартире на улице Березовской. Оперативные сотрудники ОП № 4 и УМВД по Нижнему Новгороду нашли предмет, похожий на автомат, более 580 патронов различного калибра, три коробки и банку с надписью «Порох», капсюли, а также детали огнестрельного оружия и гильзы.
Кроме того, в квартире изъяли более 200 ножей, три шпаги, меч, топорик, шило и кастет. Все находки направлены на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Выяснилось, что хозяин квартиры уже имел судимость за аналогичное преступление. Расследование продолжается.