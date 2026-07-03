В Нижнем Новгороде у доцента института нашли арсенал оружия

Обыск прошел в квартире на улице Березовской. Оперативные сотрудники ОП № 4 и УМВД по Нижнему Новгороду нашли предмет, похожий на автомат, более 580 патронов различного калибра, три коробки и банку с надписью «Порох», капсюли, а также детали огнестрельного оружия и гильзы.